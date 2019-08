DELFI SAKSAMAAL | Tänak: taastasime asfalditunnetuse, nüüd tuleb hakata suruma

„Oli hea testikatse,” tunnistas Tänak. „Viimati olime asfaldil kuu tagasi, siis, kui Saksamaaks teste tegime. Nüüd sain asfalditunnetuse tagasi. Kõik sujus, üht-teist tuli auto juures muuta, aga vähe.”

Tänaku sõnul tuleb ralli esimesest katsest hakata gaasi suruma: „Tuleb sõita limiidi piiril, sest sama teevad konkurendid. Eesmärk on olla Sebastien Ogier’st ja Thierry Neuville’ist eespool. Anname täiega ja loodame, et see ka õnnestub.”