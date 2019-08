DELFI SAKSAMAAL | Martin Järveoja: ralli võlu on see, et ei sõideta ringrajal

„Alati, kui on asfaldiralli ja esisõitjad (Martin Kangur ja Kuldar Sikk) mängus, on legendiga tööd rohkem, sest omavahel tuleb kommunikeeruda,” selgitas Järveoja, mis Saksamaa võidukihutamise eriliseks teeb. „Kiiruskatselt peab saama viimase info ja seda mõlemapoolselt – kui meie muudame legendis midagi, tuleb esisõitjaid teavitada ja vastupidi. Iga muudatus peab olema läbisuheldud.”

Reedesed kiiruskatsed on küll täpselt samad kui mullu, ent tööst see ei päästa, kinnitas Järveoja: „Ralli võlu ongi see, et ei sõideta ringrajal ja olud muutuvad pidevalt. Kord on asfalt muutunud, siis põhupalle juurde lisatud. Silmad peavad alati lahti olema.”

Tänavusel Panzerplatte kiiruskatsetel, mis sõidetakse tankodroomil, on olud eriti hullud. „Palju lahtisi betoonitükke ja muud on tee äärtes, mis tähendab, et esisõitjad peavad eriliselt tähelepanelikud olema. Palju sõltub laupäevasest stardipositsioonist. Loodetavasti ei pea esimesena startima ega rajapuhastaja olema. Aga lõppkokkuvõttes tuleb tunnistada, et Saksamaa ralli on tavapärane Saksamaa ralli ka sel aastal.”