DELFI SAKSAMAAL | Evansi vigastus ei pane M-Sporti Rally Estoniast loobuma

M-Spordi bossi Rich Millineri sõnul saab Evans küll juba trenni teha, kuid mitte ralliautos kihutada. „Tuleval nädalal on järjekordne meditsiiniline ülevaatus ja siis otsustame, kas ta Türgis sõidab,” sõnas ta.

Kas võib karta, et tulevikus loobuvad M-Sport ja teisedki MM-sarja tiimid Rally Estonial osalemast, kui seal hüpped nii ohtlikud on? „Hüpped on kõikjal ohtlikud,” kinnitas M-Spordi pressiesindaja Anna Rudd. „See polnud Rally Estonia süü, et Evans end vigastas, lihtsalt halb juhus. Kui võimalus avaneb, oleme tulevikuski Eestis kohal.