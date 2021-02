DELFI ROVANIEMIS | WRC-sarja noorim liider Kalle Rovanperä tõi välja probleemi, millega nad pidid kogu nädalavahetuse tegelema

"Pole täielikult rahul nädalavahetusega, aga oli korralik võistlus. Usun, et suutsime võtta antud olukorras maksimaalse tulemuse," sõnas Rovanperä, kelle sõnul oli neil kogu ralli jooksul probleeme alajuhitavusega. "Auto polnud perfektselt tasakaalus. Mul oli probleeme alajuhitavusega, mille tõttu kaotasime veidi aega. Me ei saanud suruda ka kõvemini, et aega tagasi võita. Peame seda uurima ja leidma lahenduse, kuidas ehitada perfektne auto."

Kas võistluste ajal ei õnnestunud probleemi lahendada? "Me püüdsime olukorda parandada ja asi läkski paremaks, aga olukord polnud täiuslik," jätkas soomlane. "Tulime siiski sellega toime. Alati on keset rallit riskantne suuri muutusi teha. Loodetavasti leiame probleemile lahenduse ja suudame auto perfektseks teha."

Toyota WRC meeskonna pealik Jari-Matti Latvala teatas ralli järel, et usub, et Rovanperä suudab tänavuse hooaja jooksul temalt läbi aegade noorima etapivõitja rekordi endale võtta. Rovanperä usub, et on suuteline ka järgnevatel võistlustel olema võidukonkurentsis. "Jah, usun küll. Tunnen end autos juba üsna mugavalt. Mõnedel rallidel on küll teistel rohkem kogemusi, mis tuleb neile kasuks, ja siis on raske konkureerida, aga mõnedel rallidel on väga korralikud asfalditeed, kus tunnen end väga mugavalt. Mul on päris hea meel, et järgmine etapp on asfaldil ja saame näha, kas suudame tempot hoida," vaatas Rovanperä juba Horvaatia ralli poole, mis on kavas aprilli lõpus. "Alati on hea, kui ralli toimub uues kohas. Siis on meil lihtsam kogemustest tingitud vahet tagasi teha. Ma ei tea veel palju Horvaatia olude kohta, aga mõistagi peame nüüd hakkama selleks valmistuma."

20-aastane Rovanperä tõusis Arktika ralli järel autoralli MM-sarja üldliidriks, millega sai temast läbi aegade noorim MM-sarja liider. "Pean kindlasti olema õnnelik. Võtsime olukorrast maksimumi ja tegime ainult ühe vea. Võin olla rahul, et suudan autost maksimumi välja pigistada," vaatas Rovanperä veel nädalavahetusele tagasi.

Soomlane kiitis ühtlasi 19-aastast Oliver Solbergi, kes sai WRC autoga debüüdil seitsmenda koha. "Oliver tegi suurepärast tööd ja tore on näha, et meiesugused noored sõitjad suudavad koheselt konkureerida."