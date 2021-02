DELFI ROVANIEMIS | Päeva ülivõimsalt lõpetanud Neuville: tahan nüüd teada, mida boss minult homme ootab

Peep Pahv Rovaniemi RUS

Thierry Neuville Arktika rallil. Foto: Jonathan Nackstrand, AFP/Scanpix

Hyundai rallimeeskonna piloot Thierry Neuville on Arktika ralli käigus läinud aina paremasse hoogu. Laupäevase võistluspäeva järel on ta kokkuvõttes kolmandal kohal. Teisel positsioonil olevale Kalle Rovanperäle jääb ta alla kõigest 1,8 sekundiga. Liider Ott Tänak on 25,9 sekundi kaugusel.