DELFI ROVANIEMIS | Andrea Adamo säras nüüd juba rohkem: oleme teinud head tööd

„Me ei saa eitada, et meie sõitjad on täna teinud head tööd. Kiiruskatsete teisel läbimisel tehti väga head tööd. Hommikul ei olnud kõik mehed nii kiired nagu oleksime tahtnud. Kõik töö on aga hästi tehtud,“ kiitis Adamo.

Neuville on ralli käigus tõusmas aina paremasse hoogu ning teisel kohal olevast Kalle Rovanperäst maha ainult 1,8 sekundiga.

„Thierry on näidanud, et ka tema suudab olla lumel väga kiire. Tundub, et Thierry ja kaardilugeja (Martijn Wydaeghe) koostöö on läinud aina paremaks,“ lisas ta.

Lõunapausi ajal Adamo veel nii roosiline ei olnud, kuna Breen oli toona tempos ootamatult järgi andnud. „Oleks eelistnud kaksikjuhtimist. Ilmselgelt langeb Breen tahapoole, mis polnud plaanis. Solberg naudib sõitmist, mis on ka see, mida me tal kogu aeg oleme soovitanud teha. Ei oodanud, et ta kohe nii hästi autoga kohaneb. Võibolla peavad teised mehed endalt küsima, miks ta seda teeb. Teeme kõik selleks, et Tänak võidukalt lõpuni tuleks. Olen kindel, et tema ja Martin (Järveoja) kontrollivad olukorda,“ rääkis ta toona All Live'i eetris.

Arktika ralli lõpuni jäävad veel kaks pühapäeval sõidetavat kiiruskatset.