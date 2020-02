DELFI ROOTSIS | Thierry Neuville: kõige tähtsam on auto tee peal hoida

"Kaks katset on vaid jäänud. Raske on vahet tagasi teha ilma suuri riske võtmata. Tegin, mis suutsin, aga peame mõtlema ka sellele, et auto tuleb eelkõige tee peal hoida," kommenteeris Neuville enne laupäevast viimast katset.

Tõenäoliselt tõuseb MM-sarja juhtima rallit juhtiv Elfyn Evans, mis tähendab, et waleslane hakkab järgmisel rallil Mehhikos reedel "teed puhastama" ning Neuville stardiks teisena.