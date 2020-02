DELFI ROOTSIS | Rootsi ralli esimene kiiruskatse asendatakse teise testikatsega

Hipodroomile ehitatud paarisraja pinnas on võistlemiseks lihtsalt liiga pehme. Kuna aga sellele kiiruskatsel on alati palju rahvast ning seal toimub hulgaliselt sponsorite üritusi, tuuakse ralliautod ikkagi kohale. Kõik autod peavad läbima raja ühe korra ning see nimetatakse testikatseks number kaks. Kuigi tegu on paarisrajaga, sõidetakse seal ükshaaval.

Seoses sellega muutusid ka neljapäeva hommikul sõidetava testikatse reeglid. Eesti aja järgi kell 9.56 Torsby läheduses sõidetav testikatse on kohustuslik vaid WRC ja WRC2 autodele ning tavaliseks kruusateeks olevat rada tuleb läbida vähemalt ühe korra.

Seejärel laaditakse autod treileritele ja veetakse ralli avamiseks ning teiseks testikatseks Karlstadi. Päris võidusõit algab reede hommikul.