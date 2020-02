DELFI ROOTSIS | Pahvi päevakommentaar: Neuville ikka omas rütmis - kord võidab, kord ei saa üldse hakkama

Enne pühapäeval sõidetavat Rootsi ralli viimast kiiruskatset asub Neuville 6. kohal. Liider Elfyn Evansist jääb ta maha 39,2 sekundit. Arvestades seda, et tegelikult on sõidetud ühe tavalise rallipäeva kilometraaž, on vahe väga suur. Ilmselt jääb Neuville sellele kohale ka ralli lõppedes. Tema ees oleval Esapekka Lappil on omavahelises võitluses varuks 4,5 sekundit. Taga asub aga tiimikaaslane Craig Breen, kellel nagunii ei lubata Neuville'st mööduda.

Kesine seis, arvestades seda, et Neuville peab ennast MM-tiitli suurimaks soosikuks. Ilmselgelt pole tema kiirus olnud Rootsi muutlikes oludes tulevase tšempioni tasemel.

Tõsi, reedel startis Neuville rajale esimesena, ehk oli konkurentidega võrreldes ebasoodsamas positsioonis. Laupäeval olid olud tema jaoks paremad, kuid näiteks vahetult belglase järel startinud Lappiga venis vahe veel kukesammu jagu suuremaks. Neuville võitis küll päeva viimase - sprindi mõõtu - kiiruskatse, kuid ühelgi teisel lisakatsel pole ta Rootsis mahtunud isegi esikolmikusse.

Suur saavutus pole ka tiimi kolmanda numbri Breeni napp edestamine. Üsna kibedalt võib aga mõjuda teadmine, et Hyundai roolis vaid paar võistluspäeva veetnud Ott Tänak on temast selgelt kiirem. Näis, nagu oleks saarlane suutnud oma masina paremini seadistada. Seejuures kinnitasid nii Tänak kui ka kaardilugeja Martin Järveoja, et esialgu ei tunne nad ennast autos ülemäära mugavalt. Mis saab aga siis, kui eestlased on oma uue autoga harjunud? Midagi head see igatahes belglase jaoks ei tõota.