DELFI ROOTSIS | Pahvi päevakommentaar: MM-ralli pole enam kolme mehe heitlus

Toyota sõitjate kiiruse vahe tuli aga välja ka Rootsis. Lühikese avapäevaga - sõideti ju kõigest 63 kiiruskatse kilomeetrit - oli Evans Ogier'st koguni 17,8 sekundit kiirem. Erinevate tingimustega ei saa seda põhjendada. Mehed läksid rajale teise ja kolmanda autoga. Seega puhas sõidu vahe.

Ogier rääkis avapäeva lõpus, et tema auto seadistus erines tiimikaaslaste omast ning ta peab laupäevaks asju ümber vaatama. Seegi on märk sellest, et Evans on Toyotaga paremini kohanenud.

Mullu Tänaku maailmameistriks kandnud Toyota paistab olevat endisel maailma parim ralliauto. Avapäeval on nelja kiirema mehe hulgas koguni kolm Toyota sõitjat. Neist kõige suurem üllataja on 3. kohal asuv 19-aastane Kalle Rovanperä. Rootsi keerulistes oludes on ta näidanud ootamatult head kiirust. Noor mees peab aga maksma ka kooliraha ning seda tegi ta päeva viimasel katsel. Piisas päeva lõpus korraks auto risti laskmisest, kui kuus sekundit olid kohe kadunud.

Kuigi noor soomlane üllatas, on raske uskuda, et ta ongi kohe lõpuni välja suures mängus. Temas kahtlejatele - hooaja eel kuulus ende hulka ka siinkirjutaja - on ta aga andmas parajat ninanipsu. Kui ta suudab laupäeval ja pühapäeval pea külmana hoida, on ta võimeline rallimaailma suurte vahel vett segama.

Hyundail ei paista aga Toyotaga sarnast hoogu olevat. Tänak on küll 2. kohal, kuid ta on Tänak! Monte Carlos võidutsenud Neuville ja Craig Breen olid kiiruse leidmisega hädas ning asuvad alles 6. ja 7. kohal. Seepärast on mõistetav ka tiimi pealiku Andrea Adamo rahulolematus. Päeva lõpetuseks teatas ta, et tuleb rohkem vaeva näha ja leida õige kiirus.

Laupäevane rallipäev on reedese koopia. Seega väga lühike. See annab liider Evansile parema võimaluse seniste valitsejate: Tänaku, Ogier' ja Neuville ees edu hoida. Ühtlasi näitab see, kas ta on jõudmas viimastel aastatel valitsenud kolmiku tasemele.