DELFI RALLY ESTONIAL | Politsei: suurimaks probleemiks on olnud kihutamine, üks külastaja viidi kainenema, kuid üldiselt on pealtvaatajad käitunud väga eeskujulikult

Lõuna politseiprefektuur teatas laupäeval, et reedel avastati Elva lähedalt kolm salaja metsa hiilinud rallituristi, kes soovisid ilma rallipassita Rally Estoniat vaadata. Rallisõbrad olid ametivõimude saabumise ajaks ennast piisavalt purju joonud seega ei saanud nad oma matkabussiga metsast välja sõita. Politsei sõidutas turistid metsast välja.

Delfi uuris, missuguste probleemidega on politsei veel pidanud seoses külastajatega tegelema.

"Suuresti on olukord olnud väga hea," rääkis Reimaa. "Selles mõttes on kogu ralliseltskond, kes on käinud Lõuna-Eestis ringi, olnud väga seadusekuulekad. On olnud teatud intsidente, kus on välismaa numbrimärkidega sõidukeid leitud keelatud kohtadest. Võin öelda, et pigem oleme mitte Eesti päritolu masinaid leidnud nendest paikadest."

"Peale selgitusi on asjad aga maha rahunenud. Tänase päeva jooksul on ka mõned üksikud intsiendid aset leidnud," jätkas PPA Tartu jaoskonna juht. "Ilma rallipassita minnakse keelualadele, kuid tooni annavad jällegi mitte Eesti päritolu fännid ja selliseid olukordi on õnneks vähe."

"Mis pealtvaatajatesse veel puutub, siis mõned isikud on tarvitanud liiga palju alkoholi ja oleme pidanud nendega tegelema," jätkas Reimaa, kelle sõnul tuli üks külastaja ka kainenema viia.

"Kõige suurem probleem rallialadel on olnud kahjuks arutu kihutamine sõidukitega rallifännide ja kohalike poolt," tõdes ta. "Seda on palju olnud. Rallirahvas on olnud natuke hoolimatu ka parkimisega. Siiamaani on probleemid aga väga hästi lahenenud ja suuremaid ummikud pole siiski tekkinud."

Ühtlasi kiitis Reimaa Terviseameti ja Rally Estonia korraldajate otsust teha maskid kohustuslikuks "On olnud väikseid tähelepanekuid, kus seltskonnad ei taha maskidest lugu pidada, aga üldiselt on asi väga hea."

"Siiamaani võib öelda, et suures pildis on väga tipp-topp. Võib öelda, et rallikülastajd on olnud väga tublid ja loodame, et viimasel rallipäeval asi jätkub ning et niinimetatud maailma parim ralli läheb edukalt lõpuni," sõnas Reimaa lõpetuseks.