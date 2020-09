DELFI RALLY ESTONIAL | Pahvi päevakommentaar: vaid ränk ebaõnn võib röövida Tänakult võidu

Tegelikult tähendaks tõusmiseks vajalik õnn konkurendi ebaõnne või ebaõnnestumist. Muud varianti pole, sest poleks ju loogiline, kui Ott Tänak annaks pühapäeval kuue kiiruskatsega sõidetava 85 kilomeetriga ära 28,7 sekundilise edu Sebastien Ogier' ees. Tõsi, tegelikult pole Ogier isegi Tänaku lähim jälitaja, kuid ilmselge on see, et laupäevase võistluspäeva järel 2. kohal olev Craig Breen, ei hakka tiimikaaslast Tänakut pitsitama. Tema ainus ülesanne on hoida Ogier oma taga. Puhvrit on 17 sekundi jagu.

Suure tõenäosusega üritab Ogier pühapäeva hommikul rünnata. Kui prantslasest MM-sarja liider kolme esimese kiiruskatsega Breen'ile lähedale ei saa, ta ilmselt loobub. Pühapäeval sõidetakse kuus kiiruskatset hoolduspausita ning oluliseks saab rehvide säästmine. Kõigepealt selleks, et üldse ralli lõpuni tulla, aga ka selleks, et noolida lisa punktikatselt. Sõita tuleb mõistuse ja külma peaga.

Rally Estonia esimene täispikk võistluspäev näitas, et elus on asju, mis ei muutu. Ott Tänak on kiiretel rallidel hiilanud M-Spordi Fordi ja Toyota roolis, nüüd on ta sellistele teedele sobivaks seadistanud ka Hyundai. Kui hooaja alguses valitses eelmise hooaja tuules jätkuvalt arusaam, et MM-sarja kõige kiirem auto on Toyota, siis Rally Estonial on tipus Hyundaid. Koroonakriisist tingitud pika pausi järel oli Tänakul ja tiimil piisavalt võimalusi autot sättida. Ilmselgelt oli tehtud töö tulemuslik. Otepää ümbruse teedel ilmnenud keerulistes oludes saadi suurepäraselt hakkama.

Rehvid saavad Otepää ümbruse teedel korralikult valu ning nende purunemine, tabas laupäeval väga paljusid sõitjaid. Tänak pääses õnneks kergelt - tema Hyundail tuli rehv veljelt maha üsna kiiruskatse lõpus -, kuid näiteks Ken Tornil röövis see võimaluse püüda Juunior WRC hooaja arvestuses kõrget kohta. Hommikusel ringil pääses ta ühe purunemisega ja jõudis hooldusparki tagasi. Õhtusel ringil lõhkus ta aga oma autol kaks rehvi. Rajale kaasa võttis ta aga vaid ühe varuratta...

Lõunasele hoolduspausile tulle kõlas sisuliselt kõigi eestlaste suust üks kindel lause: „Kaotasime aega seoses rehvi purunemisega. Kus see juhtus, täpselt aru ei saanud." Seega, kes puhtalt pääses, oli õnneseen.