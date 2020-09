DELFI RALLY ESTONIAL | Ogier lubab lahingut: Tänak on ülemvõimu näidanud vaid ühel kiiruskatsel

„Lootsin, et olud on hommikul mulle sobivamad, kuid tee kuivas liiga ära,” rääkis Ogier Eesti Rahva Muuseumi kõrval asuvas intervjuutsoonis. „Pärastlõunal algab täiesti uus ralli, kus teed on karmimad. Vahed pole suured ja kõike võib juhtuda.”

Ogier’d ei üllatanud, et kolm Hyundaid temast eespool on. „Meil oli kehv stardikoht, Craig Breenil seevastu suurepärane. Kõik ei ole läbi. Arvan, et Breeni ja Neuville’i vastu on mul võimalusi. Tänak... Ta on favoriidina ülemvõimu näidanud vaid ühel kiiruskatsel,” viitas Ogier sellele, et vaid päeva teisel katsel suutis Tänak teisi selgelt edestada.

Üldseis peale 6. kiiruskatset: