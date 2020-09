DELFI RALLY ESTONIAL | Lõunakommentaar: Tänak, Rovanperä, Hyundai... Pihtas-põhjas ennustused

Ott Tänakul on võiduni 11 kiiruskatset minna, ent nagu sai prognoositud, on ta kodustel Lõuna-Eesti teedel kiire. Ent ennustamiseks seda nimetada ei saa, pigem fakti tõdemiseks.

Kalle Rovanperä kohta sai öeldud, et verisulis soomlane on neil teedel kiire, mida näitas ka kahe nädala tagune Lõuna-Eesti ralli, ja ta paneb Tänaku pinge alla. Aga sedagi, et soomlasel pole piisavalt kogemust ja teisalt ka oskusi suurel võidusõidul pulssi madalal hoida.

Rovanperä survestaski Tänakut, noppides päeva esimesel kiiruskatsel võidu. Kuid siis lõhkus tagarehvi – tal polnud aimugi, kuidas see juhtus – ning kaotas auto küljest detaile, misjärel selgus, et mehel puudub kogemus, kuidas sõita katkise aerodünaamikaga.

Põhja läks – vähemalt esmalt – pakkumine, et Tänak peab lahingut Toyota vastu, kuhu teised Hyundaid ei sekku, sest Korea autod ei tohiks kiirel kruusal hakkama saada. Saavad, ja veel kuidas – Hyundail on kolmikjuhtimine, kusjuures teisel kohal on harva võidu kihutav Craig Breen.

Vaatame, mis hakkab juhtuma pärastlõunal, kui Sebastien Ogier ja Elfyn Evans saavad pisut parema stardipositsiooni.