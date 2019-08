DELFI RALLISTUUDIO | Peep Pahv: Ott Tänakul ei olegi enam konkurente

Olukorras, kus sõita on veel neli rallit ja Tänaku edu Thierry Neuville'i ees 33 ja Sebastien Ogieri ees 40 punkti, leiab Pahv, et eestlasel sisuliselt enam tiitlijahis konkurente pole.

Stuudios võeti üksipulgi lahti Tänaku ja lähikonkurentide esitused Saksamaa viinamarjaväätide vahel ja paljudele saatuslikuks saanud tankodroomil ning vaadati ette 12. septembril algavale Türgi rallile. Loomulikult ei saadud üle ega ümber punktitabelist ning küsimusest, kas Tänaku võib maailmameistriks kuulutada juba Walesis või alles eelviimasel etapil Hispaanias.

