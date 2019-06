Delfi Rallipäeval osalev Dani Sordo: Eesti fännid on hullud, ootan nendega kohtumist suure põnevusega!

"Ott küsis minult Korsika rallil, kas ma tuleksin Eestisse tema üritusele. Tulen hea meelega, sest Eesti fännid on lihtsalt hullud! Igal pool, kus me (WRC sarjaga) käime, on nii palju eestlasi kohal! See on Oti ja kogu spordi jaoks hea, et teil sellised fännid on. Seda on alati meeldiv näha. Otil on kõvasti vedanud!" rääkis Sordo telefoniintervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

Hyundai tehasemeeskonna piloot lisas, et aega Eestisse tulemiseks polnud raske leida, sest ta ei tee ka MM-sarjas tänavu täishooaega kaasa, kuid üldiselt ta sellistel sõuüritustel väga tihti kaasa ei löö. "Mulle meeldib aega jätta oma asjadeks ja hobideks. See on ka põhjus, miks ma sel aastal kõiki etappe kaasa ei tee. Aga Eesti fännidega kohtumist ootan ma suure põnevusega. Näeme teiega juba vähem kui kuu aja pärast!" saatis ta siinsetele rallisõpradele sõnumi.

Sordo pole saladust teinud, et tema tüdruksõber on eestlannast tantsija Jaana Vallmann, kellel ta ka aeg-ajalt külas käib. Väheteada on fakt, et Sordo on Eesti teedel ka ralliautoga kihutanud. "Viibisin seal kandis testimisel enne ühte Poola rallit. Kahjuks ei mäleta ma enam, mis aastal see oli, sest sellest on palju aega möödas," sõnas ta.

Hetkel on Tänaku, Martin Järveoja ja Sordo kõrval oma osalemist Delfi Rallipäeval kinnitanud nende meeskonnas asfaldirallidel esiauto ehk gravel crew roolis olev endine rallisõitja Martin Kangur, autoringrajasõitja Kevin Korjus, motokrossist tuttav Juss Laansoo, motoringrajalt tulevad Anastassia Kovalenko ja Marko Rohtlaan. Rallisõitjatest on oma nime kirja pannud Ken Torn.