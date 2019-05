DELFI PORTUGALIS | VIDEO JA FOTOD | Tänak: olud on meie jaoks keerulised

Tänak rääkis Delfile antud videointervjuus, et reedesed teed on hea kvaliteediga, kõva pinnasega ja kiired. „Siin on teed, kus võiksime olla tugevad, aga olud võivad meid tagasi hoida. Peame kõvasti võitlema," rääkis Tänak. Olukorra teeb keeruliseks see, et Tänak ja Martin Järveoja lähevad oma Toyotaga rajale teisena. Kruusarallil tähendab see ebasoodsat positsiooni. „Oluline on saada laupäevaks hea stardikoht, et meil oleks ees autosid, kes teed puhastaksid. Seepärast peame reedel kõvasti üritama."

Vaata videost, mida Tänak veel Portugali ralli kohta rääkis.