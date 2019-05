DELFI PORTUGALIS | Tänak: rehvi valik sõltub temperatuurist ja teeoludest

Toyota rallitiimis sõitva Ott Tänaku sõnul tuleb kolme rallipäeva jooksul teha erinevaid rehvivalikuid. "Temperatuur on küllaltki kõrge ja teed liivased. Sellistes oludes ei saa nii, et sul on ühed rehvid ja teised rehvid," rääkis Tänak Portugali ralli ametlikul pressikonverentsil. „Palju sõltub sellest, milline on sinu stardipositsioon."

Mõistetavalt ei soovinud Tänak avalikult oma võimalikest valikutest rääkida. Olukord on tema jaoks niigi keeruline ning konkurentidele info jagamiseks pole põhjust. Teadupärast läheb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sõitev Tänak homme rajale teisena. Ainsa konkurendina puhastab talle teed MM-sarja üldliider Sebastien Ogier.

Reedesed kiiruskatsed on tänapäeva sõitjate jaoks uued. Viimati sõideti seal paarkümmend aastat tagasi. Teed on tugeva põhjaga ning kiired. Oma olemuselt pole need auto jaoks väga koormavad. Hoopis tõsisem katsumine ootab ees laupäeval. Kiiruslegendi koostades, jäi sõitjatele mulje, et sealsed teed hakkavad kergesti lagunema.

Portugali MM-ralli pidulik start antakse täna. Esimesed seitse kiiruskatset sõidetakse reedel.