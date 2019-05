DELFI PORTUGALIS | Tänak: kuumus mängib siin üllatavat rolli

„Olud on siin sellised nagu arvasime, kuid rehvide jaoks oli hommikune ring raskem kui eeldasime," sõnas Ott Tänak Arganilis pärast põgusat lõunaeinet. „Rehvid kuluvad kõvasti ning tagapool sõitjatel on selles mõttes keerulisem."

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas, et Hyundai piloot Dani Sordi näitas esimesel kiiruskatsel, et tagant tulles saab puhtas jäljes siiski kiiresti sõita. Sordo tõusiski alguses liidriks, kuid kolmandal kiiruskatsel tabasid teda tehnilised probleemid.

Kolme kiiruskatse järel on Toyotatel kolmikjuhtimine. Tänak edestab Jari-Matti Latvalat 6,9 ja Kris Meeke'i 14 sekundiga. Tänaku sõnul on ralli alguse suurimaks üllatuseks kuumus. Termomeeter küündib ralli toimumispaigas üle 30 soojakraadi.

„Kuumus on üllatav faktor, temperatuur on kõrgem kui enne rallit arvasime," tunnistas Tänak, ent lisas, et kuumuse talumine või mittetalumine pole teemaks. „Kui on kuum, siis on kuum, meil pole sõites mingeid valikuid."

Kuumuse tõttu on teed väga kuivad ja tolmused. Autode stardivahe on neli minutit, kuid isegi sellest on vähe. „Tolmu on palju, see teeb ettevaatlikuks, kuid seni on kõik sujunud hästi," lausus Järveoja. Ta loodab, et teed püsivad tervetena ka kiiruskatsete teisel läbimisel. „Ühest videost oli näha, et viimasel katsel olid teele tekkinud kivid. Loodame, et tingimused ei lähe väga hulluks."