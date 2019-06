DELFI PORTUGALIS | Pahvi päevakommentaar: Tänaku varusekundid ja Hyundai suur taktika

Tõsi, nende vahel on ka Kris Meeke, kuid on selge, et niisama ei anta talle Toyota tiimist luba Tänaku liidrikohta rünnata. Meeke'i peamine ülesanne on Neuville'i enda taga hoidmine.

Portugalis sai üks küsimus kiire vastuse. Kuidas mõjus Tšiili ränk avarii Neuville'i sõidule? Vastus on: ei kuidagi. Belglane on jätkuvalt kiire ning kasutas laupäeval ära ka Hyundai meeskonna taktikalise käigu.

Sebastien Loeb ja Dani Sordo pole esimese päeva tehniliste probleemide tõttu enam suures mängus. Seega võtsid nad rahumeeli karistussekundeid, jäädes starti hiljaks ning paigutades end sellega Sebastien Ogier' ja tiimikaaslase Neuville'i vahele.

Ogier'le tähendas see tema ees sõitvate teepuhastajate arvu vähenemist, Nauville sai aga prantslasega võrreldes nautida veel kahe sõitja poolt puhastatud sõidujälge. Avapäeva järel 1,6 sekundiline vahe kärises laupäeva lõpuks 11,8 sekundini.

Pühapäeval sõidetakse viis suhteliselt lühikest kiiruskatset. Kui midagi hullu ei juhtu, peaks Tänak suutma Neuville'i vastu 9,2 sekundilist edu hoida. Sõidetavad kiiruskatsed pole autole väga kurnavad. Pigem on need Tänaku sõnul nauditavad. Päris niisama rahulikult kulgeda ja punktikatseks rehvi säästa mõistagi ei saa. Erinevalt Tšiilist on oodata põnevat viimast päeva.