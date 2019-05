DELFI PORTUGALIS | Pahvi päevakommentaar: Tänak sõitis proloogis suured konkurendid puhtalt üle

Tänak läks rajale teisena, kuid talle piisas vaid suure konkurendi Sebastien Ogier' poolt tekitatud puhastustööst, et võtta avapäeva järel sisse liidripositsioon. Kuigi tagapool startinud konkurentidel olid paremad sõidutingimused, ei suutnud keegi neid ära kasutada.

Pärast avapäeva lõppu rõhutas Tänak, et esimene päev ei tähenda suurt midagi. Tõsi, reedel sõidetud seitse kiiruskatset olid kilometraažilt lühikesed. Ainuüksi laupäevase esimese ringiga sõidetakse peaaegu sama palju ning lisaks veel teine ring ka otsa. Väidetavalt on ka laupäevased teeolud auto jaoks raskemad ning oluliseks saab see, kui hästi peavad vastu auto rehvid.

Tänak on keerulise päeva enda jaoks maksimaalselt soodsaks pööramise jaoks teinud igatahes maksimumi. Rajale minnakse tippmeestest parimalt positsioonilt ning peamiste konkurentide, Sebastien Ogier' ja Thierry Neuville ees on kätte võidetud üle paarikümne sekundi edu. Mõne väiksema eksimuse või ebaõnne korral on see veel soliidne puhver.

Kui Tänak teeb laupäeval ja pühapäeval oma töö maksimaalselt hästi, on oluline küsimus aga see, kas tema tiimikaaslased Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke suudavad oma esimese päeva positsiooni hoida. Teisisõnu on ülioluline, et Toyotate avapäeval kätte võidetud kolmikjuhtimine püsiks lõpuni. See hoiaks Ogier' ja Neuville MMi arvestuses väiksemate punktide peal. Et nii läheks, ei tohi aga Latvala ja Meeke esialgu laupäeval pinge all murduda.

Rallis võib alati kõike juhtuda, kui aga auto peab vastu, on raske näha põhjust, miks peaks Tänak olema laupäeval järsku aeglasem kui reedel. Sest olgem ausad, ralli avapäeval oli Tänak taas justkui mees teiselt planeedilt.