DELFI PORTUGALIS | Järveoja: testikatse ei näita midagi ja järeldusi sellest teha ei saa

„Testikatse kaks esimest läbimist ei näidanud suurt mitte midagi. Rada oli kastetud ja testikatse on nagu on... põhjapanevaid järeldusi ei saa teha," sõnas Järveoja ajal, mil mehaanikud tema ja Ott Tänaku Toyota rallimasinat kolmandaks läbimiseks ümber seadistasid. „Auto juures kõik toimis, kuid tahame proovida ka teist varianti, et olla kindlad ka selle toimimises," selgitas Järveoja vahepeal üsna pikalt hooldusalas veedetud aega.

Pärast testikatset, sõidab rallikaravan Portost sadakond kilomeetrit lõunasse jäävasse Coimbrasse, kus kohalikus ajaloolises raamatukogus tehakse sõitjatega fotosessioon ning õhtul sõidetakse piduliku stardi käigus üle poodiumi. Tiimid jäävad samasse ka ööbima, sest reedel sõidetakse Coimbrase lähistel Portugali ralli kuus esimest kiiruskatset. Portose naastakse alles reede õhtul.

„Võrreldes eelmise aasta reedeste kiiruskatsetega on seekordsed teed siledamad ja nauditavaolt sõidetavad," kirjeldas Järveoja homset katsumust. „Aga eks võistluse käigus paistab... kõigi jaoks on need uued kiiruskatsed. Viimati sõideti neid umbes 20 aastat tagasi. Pärast rajaga tutvumist oli tunne igatahes positiivne."

Kolm nädalat tagasi sõidetud Tšiili rallil olid Tänak ja Järveoja võidukad. Kaardilugeja sõnul ollakse võitjad täpselt nii kaua, kui algab uus ralli. Siis tuleb hakata uuesti võidu nimel pingutama.

„Tšiilis saadud võiduga tulime võitluse tagasi ja siin läheb heitlus edasi. Kindlasti oli see kogu tiimile hea tõuge ning nii tuleb jätkata hooaja lõpuni," märkis Järveoja.

Portugali ralli eel juhib MM-sarja tiitlikaitsja Sebastien Ogier. Tänak kaotab 10 ja Thierry Neuville 12 silmaga.