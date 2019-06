DELFI PORTUGALIS | Järveoja: täispehmete rehvidega me teist ringi läbi ei sõidaks

Portugali ralli liidrikohal olevad Ott Tänak ja Martin Järveoja olid laupäeva esimese ringi ajal teel pehmete rehvidega. Hooludusalasse jõudes olid need üsna kulunud. „Rehvide jaoks on tee oli tee pinnas väga kuum. Peab mõtlema, mis valik pärastlõunaks teha," märkis Järveoja. „Meil on kaks võimalust: poolpehmed või kõvad. Otsustame siis, kui on otsustamise koht," lisas Tänak.

Toyota tiimis teeb iga sõitja oma valikud ise. Näiteks täna hommikul oli Jari-Matti Latvala rajal tugevate ja poolpehmete rehvide seguga. „Selge on see, et pehmete rehvidega me õhtust ringi läbi ei tee. Peame mõtlema sellise variandi, mis kestaks. Rada läheb puhtamaks ning see sööb rehvi rohkem."

Kümnenda kiiruskatse järel juhib Tänak tiimikaaslase Jari-Matti Latvala ees 5,1 sekundiga. Kris Meeke kaotab 18,1, Thierry Neuville 23,7 ja Sebastien Ogier 25,6 sekundit. Järveoja sõnul pole veel mõtet selle peale mõtelda, kas Latvalal lubatakse nende võidelda või mitte. „Sõita on veel väga palju. Oluline on see, et Ogier ja Neuville on ikka väga lähedal," nentis ta.