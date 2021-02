DELFI OTEPÄÄL | Talveralli ajal Tänakuga koostööd teinud Neuville: väga kasulik oli siia tulla

Neuville kaotas kõik kaheksa kiiruskatset võitnud Ott Tänakule lõpuks 33,4 sekundiga. Belglase teist kohta keegi ei ohustanud, Ford Fiesta WRC-ga sõitnud Georg Gross kaotas Neuville'ile juba 1 minuti ja 44,2 sekundiga.

"Tulime siia, et erinevaid seadistusi testida. Liikusime kogu päeva vältel õiges suunas. Päeva lõpus oli autoga juba parem tunnetus," võttis Neuville Eesti ajakirjanikele võistluspäeva kokku. "See oli raske võistlus, teeolud muutusid pidevalt. Mõned teelõigud oli väga keerulised. Aga töö on tehtud ja see oli hea ettevalmistus peagi toimuvaks ralliks põhja-Soomes," viitas Neuville veebruari lõpus toimuvale Arctic rallile.

"Lund oli üsna palju, eriti palju oli värsket lund. Hommikused kiiruskatsed olid väga keerulised, isegi teisel läbimisel. Pärastlõunased olud oli mõnedel lõikudel veidi stabiilsemad, väga kasulik oli tulla siia," lisas belglane.

Tänak ja Neuville tegid ralli ajal koostööd ning vahetasid hoolduspauside ajal juppe, et mõlemad saaksid erinevaid asju testida."Kõik läks hästi. Enne võistlust oli kindel plaan testimiseks paigas ning kõik austasid seda. Saime proovida enam-vähem kõiki seadistusi. Nüüd teab igaüks, mis talle ralli jaoks meeldib ning mida rallil kasutada," oli Neuville päevaga rahul.