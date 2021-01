DELFI MONTE CARLOS | Tänak: mullu õppisin uut autot tundma, nüüd tuleb täiega võidu sõita

"Puhkus oli värskendav, sai aja maha võtta ja uusi plaane teha. Paus läks täie ette, käisime Hyundai rahvaga eelmise hooaja läbi ning saime ideid, kuidas parandada kohti, kus meil oli probleeme," sõnas Tänak pressikonverentsil.

"Eelmine aasta õppisin tundma uut autot ja tiimi, nüüd tuleb täiega võidu sõitma hakata ning seda on kergem teha, kui kogemus olemas. See annab kõvasti enesekindlust," lausus eestlane.

Homme algava Monte Carlo ralli kohta ütles Tänak: "Tänavused keerulised ilmastikuolud lisavad Monte Carlo rallile vürtsi, oodata on sademeid ja kõike muud. Teede olukord ei tee asja lihtsamaks, sest ühe ringi jooksul võib olla kaks katset kuival asfaldil, kuid kolmandast on pool lumi ja jää. See teeb rehvivaliku ehk kompromissi leidmise äärmiselt raskeks."

"Loodan seekord Monte Carlost kindlasti punkte saada, sest eelmisel aastal kaotasin meistritiitli 17 punktiga, kuid siin jäin nulli peale. Nii, et punkte on kindlasti vaja," rõhutas Tänak.

