DELFI MONTE CARLOS | Tänak: auto on hea ja kiire, paraku...

Küsimusi oli palju, kuid Tänakul polnud neile häid vastuseid. Ta kiitis sooja vastuvõttu Hyundais ja lisas, et on praeguseks kenasti sisse elanud, aga kuna ta saab üha vanemaks, läheb aega, kuni hakkab kõiki tundma ja teadma, kes on kes.

Siis peamine: kui kiire ta Hyundai autos on?

„Auto on hea ja kiire,” kinnitas Tänak. „Paraku olen sellega sõitnud vaid kaks testipäeva. Selleks et teada, kus me paikneme, tuleb läbida võistlusolukorras kilomeetreid. Mõistmiseks, kuidas auto käitub ja head sõidutunde kättesaamiseks läheb rohkem aega.”

Tänak teatas, et läheb võitma igat rallit, ka Monte Carlot uue autoga: „Annan oma parima. Hakkaks ralli juba peale, pärast paari kiiruskatset võrdlen aegu, ja siis olen targem. Kõik on võimalik.”

Päriti ka seda, kuidas Tänakule näitlemine meeldib, viidates lõbusatele videoklippidele, mida Hyundai on hooaja eel salvestanud. „Mina olen näitlejana amatöör, proff istub selja taga,” osutas ta Hyundai meeskonna pealiku Andrea Adamole.

Ja miks Tänak ei tule starti autoga, millel ilutseb valitsevat tšempionit tähistav number üks?

Tänak: „Kaheksa pole minu õnnenumber, aga on minu number. Nii tundub õige. Hea, kui elus on midagi kindlat, ja number üks autol ei tee meist rohkem maailmameistreid.”