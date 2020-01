DELFI MONTE CARLOS | Pilk minevikku – miks M-Sport reha otsas tallub ehk kuidas Märtin puulehtede tõttu rallivõidu kaotas?

Meeskonna pealik Rich Millener on noor mees ega mäleta aegu, aga M-Spordi omanikul Malcolm Wilsonil võiks küll meenuda, et kõik see on juba olnud.

2003. aasta Ford – toona oli tegu tehasemeeskonnaga – ehitati radiaatorivõre liiga nõgus. Et see on probleem, selgus sügisel, lehtede langemise aegu. Sanremo MM-rallil läks Markko Märtinil kaks esimest kiiruskatset selle nahka, et teel olnud puulehed ummistasid mootori jahutussüsteemi, selgitas Märtin.

„Usun, et tiim jõuab vea parandada ja saame järgmistel katsetel kaotatud aja tagasi sõita,” lisas ta. Kaotust kogunes kahe katsega ligi pool minutit.

Ford parandaski vea ära ning Märtin võitis Sanremos seitse kiiruskatset ehk pooled. Jama puulehtedega ja see, et teise päeva alguses ei tahtnud auto käivituda ning Märtin hilines väljasõiduga hooldusalast, saades 30 sekundit trahvi, jättis ta Sebastien Loebi ja Gilles Panizzi järel kolmandaks. Võitjale kaotas Märtin 54,6 sekundit.