1. Ott Tänaku selge liidrikoht. Meie mehe ülekaal polnud niivõrd veenev kuivõrd kindel. Auto, tundub, on mullusest parem, Tänaku sõnul eelkõige stabiilsem, rahulikud teeolud... Anna vaid gaasi. Heakene küll klaasipuhastaja, ralliauto kõige odavam detail, nagu asjatundjad muigasid, lakkas esimese katse lõpus töötamast ja mootor suri teise katse stardis välja, kuid need on pisiasjad. Tänak oli päeva lõpus rahulolev ja andis sellega päevale hinnangu.

2. Sebastien Ogier’, Monte Carlo ralli valitseja kesine sõit – kaotust Tänakule 16,9 sekundit.