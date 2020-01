DELFI MONTE CARLOS | Päevakommentaar: Ogier on soosik, aga Tänak tõestas mullu, et miski pole igavene

Esimesed teated ütlevad, et on kahesuguseid kiiruskatseid, nagu alati – osa on täiesti kuivad, osa kohati jääs, kusjuures väga jääs. Ajakirjanikud ja fotograafid, kes teedega tutvumas käisid, pidid tõdema, et lamellrehvideta poleks hakkama saanud. Ainult et lähipäevil lubatakse sooja, mis paneb veed voolama, kuid öösel vett jääks muutvaid miinuskraade. Mis tähendab sõitjatele peavalu.

Millne rehvivalik on õige? Naelteta või naeltega? Kombinatsioon ühtedest ja teistest? Aga milline? Saaks sõitja oma silmaga tingimusi näha, siis teaks paremini, aga ei saa. Seetõttu tuleb loota esisõitjate, ilmaennustaja ja raja veeres paiknevate tiimiliikmete infole. Õigeid rehve Monte Carlos pole, on rohkem või vähem valed, mistap tuleb leida õige kompromiss. Väga valed rehvid tähendavad põrumist.

Kuna iga rehvivalik tähendab ebamugavust, tuleb järgmine dilemma – kui palju gaasi suruda ja kus? Surud vähe, kaotad aega, surud liiga palju, kaotad kõik. Jälle tuleb leida kompromiss. Oleks istumise all teada-tuntud auto, aga Ott Tänakul ei ole, nagu ka Sebastien Ogier’l. Kui nüüd vaadata eelmise aasta Monte Carlo tulemusi, siis kisub asi vägagi segaseks.

Kes oli mullu kiireim? Tänak, kes võitis kõige enam kiiruskatseid, aga lõhkus rehvi ja pidi leppima kolmanda kohaga.

Kes võitis ralli? Ogier. Istudes igavesti aeglases Citroënis ja võites vaid kaks katset.