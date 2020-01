DELFI MONTE CARLOS | Ott Tänaku saatusliku avarii järel on õhus kolm vastuseta küsimust

1. Miks väljasõit toimus?

Kindlasti oskab Tänak sellele küsimusele paremini vastata, kuid koht, nagu asjatundjad kinnitavad, oli väga ohtlik – kitsas tee mäest all, kerge kurgiga, ebatasane asfalt, mis viskas kolm korda auto kergeks... Oled veidikenegi sõidujoonest väljas ning 180 kilomeetrise tunnikiiruse juures eksimust ei paika.

2. Kas Tänak saab laupäeval jätkata?

Seda saab öelda vaid siis, kui insenerid ja mehhaanikud on auto üle vaadanud. Hyundai tiim teatas, et esmapilgul on sõiduvahend saanud suuri kahjustusi, kuid palju sõltub turvapuurist – kui see on terve, saab kere sellele ümber ehitada. Arvati auto jõuab hooldusalasse õhtupoolikul ning otsus, kas jätkata või mitte, võetakse vastu alles hilisõhtul.

3. Kuidas väljasõit Tänakule mõjus?

Hyundai pressiesindaja kinnitas, et Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja tervis on igati korras, kuid tohtrite juures tuleb läbi teha mitmed protseduurid ja see võtab aega. Mehed viskavat juba nalja ja on juhtunust üle saanud.

Ent kas karm väljasõit võib alateadvust mõjutada ja gaasisurumist takistada? Asjatundjad arvavad, et vaevalt, sest Tänak on varemgi rajalt väljas käinud, see kuulub rallispordi juurde. Tähtis on, et Tänak ja Järveoja pääseksid võimalikult ruttu rooli, siis pole aega hirmule mõelda. Ka Thierry Neuville tegi mullu õõvastava avarii, kuid mingit jälge see tema sõidule ei jätnud. Tippsõitjate puhul ongi nii.