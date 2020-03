DELFI MEHHIKOS | Viis küsimust enne Mehhiko rallit

Kas Toyota või Hyundai viimaks võidab?

Sébastien Ogier, Thierry Neuville ja Ott Tänak räägivad küll võidust, ent kummalisel kombel pole Toyota ega Hyundai iial Mehhiko MM-rallil esikohta saanud. Eriti hapult on läinud tehniliste probleemide küüsis vaevelnud Toyotal: Tänaku mullune teine koht on ainus rahuldav tulemus, muidu on aina võitjale minutite kaupa alla jäädud.

Samal ajal oleks ebaloogiline arvata, et üks M-Spordi soomlane – Esapekka Lappi või Teemu Suninen – näitab teistele koha kätte. Aga mine tea...

Kas Tänak parandab punktiseisu?

Monte Carlo ralli väljasõidu tõttu on Tänak MM-sarjas alles kuuendal kohal. 1. Evans 42, 2. Neuville 42, 3. Ogier 37, 4. Rovanperä 30, 5. Lappi 24, 6. Tänak 20. Ühest küljest jääb sõita veel 11 rallit, aga üksnes juhul, kui koroonaviirus ei hakka kimbutama. Seega on vaja igal rallil vähemalt ühele-kahele esikolmikumehele lähemale liikuda.

Kas Rovanperä üllatab taas?