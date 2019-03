DELFI MEHHIKOS | Tänak: kui reedese päeva üle elan, võib kõike juhtuda

Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier tõdes, et korraldajad on reedeste katsete teed kenasti korda teinud ja Tänakul sellel võrra lihtsam. Tänak nii ei arva.

„Kahel esimesel katsel tõesti lahtist kruusa pole, kuid on lahtine tolm, mis teeb tee samuti väga libedaks. Mitte nii libedaks kui lahtise kruusa puhul, aga ikkagi. Arvan, et otsustavaks saab kolmanda katse esimene läbimine, need teed mulle kindlasti kaasa ei aita,” selgitas Tänak.

Esimesena startimine on privileeg, sest sa juhid MM-rallit, aga selle eest on vaja ka vist maksta, küsiti Tänakult. „Kui reeglid on sellised, tuleb parem harjuda teepuhastaja tööga,” vastas Tänak. „Teise-kolmandana startides puhastad samuti mingil määral teed, aga esimesel pole jälgi ees, seega peab sõitma oma sõitu.”

Tänak rõhutas, et vaatamata Rootsi ralli võidule pole tal kindlust, et võit tuleb ka Mehhikos. „Küll aga olen kindel, et auto toimib tänavu siin hästi. Vaatame mis juhtub, olen ikkagi esmakordselt esimene startija. Üks on selge: kui saan suuri punkte, olen õnnelik. Ja kui reedese päeva üle elan, ning laupäevaks normaalse stardikoha välja sõidan, võib kõike juhtuda.”