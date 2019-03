DELFI MEHHIKOS | Tänak jäi teise kohaga igati rahule, kui ainult punktikatsel poleks rehv purunenud...

„Teine koht, kui pead teistele teed puhastama, on väga hea tulemus. Siin pole küsimus ainuüksi kiires sõidus, vaid ka selles, kuidas auto terve hoida ja probleeme vältida. Minu strateegia oli anda endast parim ilma suuri riske võtmata. Sain sellega hakkama,” sõnas Tänak pärast ralli lõppu.

Pühapäeval sai Tänaku sõnul otsustavaks erakordne rehvivalik – ta läks ainsana teele kõvade rehvidega ja suutis tõusta Elfyn Evansist mööda. „Tegin vastupidiselt teistele ja õnnestunult. Ei pidanud liigselt pingutama, et teiseks tõusta. Ka punktikatsel oleks kõvad rehvid hästi toiminud, kuid kahjuks purunes üks neist seitse kilomeetrit enne lõppu. Parata polnud midagi, läks nii.”

Ralli võtmekohaks pidas Tänak aga pikima kiiruskatse läbimist laupäeva pärastlõunal, kui ta Evansilt 16 sekundit tagasi võttis: „Teist võimalust Evansit kätte saada polnud, sõitsin sel katsel täiega.”

Tänak säilitas MM-sarjas liidrikoha ja on sellega rahul, sest saab Korsika asfaldirallil esimesena startida. „Kas see just suur edu on, aga positsioon on parem kui teistel,” möönis ta.