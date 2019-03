DELFI MEHHIKOS | Päevakommentaar: realist ja vinguviiul

Esimese ja teisena rajale teed puhastama startinud Ott Tänaku ja Thierry Neuville`i esimeste kiiruskatsete tulemused laia naeratust näole ei toonud, oldi WRC autode rivi lõpus.

Tänak jäi Saaremaa mehe kombel rahulikuks. On, nagu on. Mina annan endast parima, sõidan piiri peal ja üle sellegi, stopper näitab reaalsust. Neuville omakorda arvas, et kogu maailm töötab talle vastu.

Esimesel kiiruskatsel lõhkus belglane rehvi, kaotas paarkümmend sekundit ja süüdistas selles Tänakut, kes oli kivid – mille vältimiseks ta pidi teelt välja sõitma, kus rehv purunes – sõidujoonele toonud. Just Tänak tõi. Mitte nullautod. Ja kivid ei saanud ka varasemast seal olla.

Pisut hiljem oli Tänak taas Neuville’il hambus. Hyundai esipiloodile ei meeldinud eestlase rahulik kommentaar, et midagi erilist pole, esimesena teel olles ongi nii. „Tänak ei räägi tõtt,” kuulutas Neuville ja lisas, et tema pidi eelmisel aastal teepuhastajana palju enam tööd tegema, sest nüüd on lahtist kruusa vähem.

Kui päeva viimane pikk kiiruskatse läbi sai ja Neuville kaotas kõigest ühe koha võrra tagapool startinud Ogier’le minutiga teatas ta: „Annan vist alla. Meil pole võimalik võidelda. Pole võimalik. Läbisin kiiruskatse hästi, aga miski ei tööta.”

Ehk siis: Neuville ise on briljantne, aga salapärane miski töötab talle vastu. Õhtusöögilauas arutasid ajakirjanikud, kas Neuville’i-laadse suhtumisega on võimalik maailmameistriks tulla? Ühine arvamus kõlas: kindlasti mitte!