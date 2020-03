DELFI MEHHIKOS | Päevakommentaar: Maailmameistrid versus näljased

Linnakatsetel rallisid ei võida, küll aga kaotatakse, kõlab reegel. Eks sellega ole nii ja naa. Kui kavas on üheksa lühikest katset ja sa kaotad igal sekundi või pisut enam, teeb see kokku kopsaka aja.

Kui Guajanojato 1,12-kilomeetrised katsed midagi näitasid, siis seda, et maailmameistrid Ott Tänak ja Sebastien Ogier – tema tegi ka sõiduvea – võtsid asja rahulikult, tiitliteta näljased Thierry Neuville ja Elfyn Evans surusid aga gaasi, kihutasid riski piiril ning on esimene-teine.

Huvitav, kas riski piiril kulgemine kandub üle ka pikkadele kruusakatsetele? Esimesel päeval, kui Evans ja Neuville teistele teed puhastavad, lõppeb üle piiri minek tihtipeale kurvalt, aga laupäeval ja pühapäeval võib risk toota tulemust.

Neuville on ise öelnud, et käes on tema aasta, Evansi puhul arvavad sama mõned asjatundjad. Keegi ei tea, kuidas koroonaviirus MM-sarja mõjutab ja kas meistritiitel üleüldse välja mängitakse, aga võib juhtuda, et rallisid sõidetakse ettenähtuist oluliselt vähem. Mis tähendab, et igal punktil pole enam kulla, vaid teemanti kaal. Saab näha, kes lõpuks võidavad, kas maailmameistrid või näljased.