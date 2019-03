DELFI MEHHIKOS | Päevakommentaar: küll Tänak oma töö ära teeb, peaks vaid auto vastu

Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala arvas, et Tänakul läheb teepuhastajana raskeks. Viimati võitis esimesena startinu – Sebastien Ogier – Mehhiko ralli 2015. aastal, ent Latvala palus meenutada, et toona oli enamus tippsõitjatel probleeme: tema, Thierry Neuville, Kris Meeke, Tänak ja Hayden Paddon katkestasid ühe päevadest ja jätkasid superralli süsteemis ning teisedki tegid vigu. Peale Ogier’, kes sai esikoha justkui kingituseks.

Tänak pidas reedest päeva otsustavaks ja lootis, et sõidab laupäevaks välja mõnusa stardikoha kuskil tagapool. Kõik tunnistavad, et päeva kaks esimest katset on üllatavalt hästi korraldajate poolt korda tehtud. Samas tuleb meeles pidada, et pärastlõunal ootab ees 10.7 km pikkune Las Minas, mida hommikul ei läbita. Ja seal olla teede seisukord Tänaku sõnul karm.

Lõpetuseks: palju vähem kui seda, et Tänak kalliks maksva mineva sõiduvea teeb, tuleb karta Toyota tehnilisi probleeme, aga loodetavasti on Jaapani jumalad eestlase lõpuks omaks võtnud.