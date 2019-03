DELFI MEHHIKOS | Ott Tänak: sõitsime pärastlõunal võimete piiri lähedal

"Ausalt öeldes üritasime pärastlõunal kõvasti," rääkis Tänak, tunnistades, et oli pärastlõunastel katsetel võimete piiri lähedal. "Teeolud olid head, aga kõva rehviga oli pidamine ettearvamatu. Oli keeruline, sõitsime küll puhtalt, kuid üritasin suruda ja piiri peal olla. Õnneks suutsime aega tagasi võita ning homme saab huvitav olema."

Vahe Evansiga on pühapäeva eel vaid 2,2 sekundit. "Vahe saab igal juhul olema väike ning kes on homme kiirem, saab teise koha. Tänu kõvale õhtupoolikule saime motivatsiooni hommikul ärgata, sest on, mille nimel võidelda."

Kuigi homme on ees pikk päev - kaks pikka kiiruskatset ja punktikatse otsa - Tänak 29,2 sekundi kaugusel asuva Sebastien Ogier' ehk esikoha püüdmisest ei mõtle. "Mõistagi tahan võita, aga see pole enam meie kätes."