DELFI MEHHIKOS | Ogier: harjumatu on sõita, kui kellegi jäljed on ees

„Olen kuuel viimasel aastal läinud reedel teele aina esimese või teisena. Nüüd on harjumatu sõita, kui kellegi jäljed on kruusal ees,” muigas Ogier ja tunnistas, et enesekindlust tal jagub, sest: „Olen ka kehvemalt kohalt startides kuus korda järjest poodiumil olnud.”

Ogier’l, kes asub MM-sarjas Ott Tänaku ja Thierry Neuville’i järel kolmandana, on Mehhikost kirjas neli võitu ja kaks teist kohta.

Samas ei tähendavat ajalugu suurt midagi, tunnistas Ogier kaugemat eesmärki kirjeldades. „See, et olen kuuekordne maailmemeister ei tähenda, et ka seitsmes tuleks. Või vähemalt et tiitel lihtsalt tuleks.”