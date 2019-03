DELFI MEHHIKOS | Mäkinen tige ja imestunud: miks lehvitati punast lippu alles pärast Ogier’ rehvipurunemist?

„Kris Meeke ja Elfyn Evans said Lappi autost probleemideta mööda ja nad sõitsid välja head ajad,” selgitas Mäkinen. „Kohtunikud nägid juba siis, et auto on teel, kuid ei katkestanud katset. Punane lipp lehvis alles enne Ogier’ jõudmist avariipaiga lähedale. Tahaks kangesti teada, millal Ogier rehvi lõhkus ja millal punane lipp tõsteti.”

Nüüd on rajakohtunike – clerk of the course – asi otsustada, milline kiiruskatse läbimise aeg Ogier’le määratakse, sõnas Mäkinen. „Kindlasti ei tohiks ta saada Meeke’iga võrdset aega, vaid oluliselt kehvema. Kõik nägid, et tal oli rehv katki ja ta oleks kaotanud palju sekundeid.”