DELFI MEHHIKOS | Mäkinen: muretsemiseks pole põhjust, pool päeva on ees

„Muretsemiseks pole põhjust, pool päeva on veel ees,” rääkis Mäkinen Delfile lõunapausil. „Tulemustest näeb selgelt, kuivõrd palju maksab hea stardikoht ja kui palju kaotab esimene startija."

"Arvan, et Tänak peab ka rehve säästma, sest pidamine on kehvem ja rattad veerevad tühja. Hea on see, et pärastlõunasteks katseteks teid ära ei lõhu. Samas on see paras naljaralli, kui stardis on vaid 20 autot ja mõni peale.”