DELFI MEHHIKOS | Järveoja: ründamine on liiga tugev sõna, lähme sõitma hea tunde ja rütmiga

„Toimus viimane ralli eelne briifing. „Arutasime asjad läbi, kuidas rallile peale läheme,” selgitas Järveoja, mis asju tiimi juhtidega aeti.

Kas minnakse reede hommiku esimesest katsest ründama, sest stardipositsioon on hea ja see tuleb ära kasutada? „Ründamine on liiga tugev sõna,” tõdes Järveoja. „Läheme sõitma hea tunde ja rütmiga. Ning kui rütm on hea, tuleb ka tulemus.”

Kuna meestel on tegu esimese kruusaralliga Hyundai tiimis, siis seda, mida mida käe järgi sättida ja läbi rääkida, olevat omajagu, sõnas Järveoja. „Samas oleme seda rallivärki piisavalt pikalt ajanud siis enamus asju on tuttavad ja mis pole, seda õpime. Saame hakkama.”

Mehhikos olla legendi kirjutamine hooaja raskemaid, tunnistas Järveoja: „Päevad on pikad ja teed karmid. Kusjuures siin üritatakse teid kogu aeg parandada, mistõttu kurvid muutuvad ja uut tuleb pidevalt juurde. Aga me saime kokku hea legendi,” teatas Järveoja veendunult.