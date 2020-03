DELFI MEHHIKOS I Päevakommentaar: Masendav päev ehk kuidas põleb miljon ehk milline on ralli

M-Sport võiks ju rõõmu tunda, et Teemu Suninen oli ootamatult kiire, aga mida sa rõõmustad, kui näed, kuidas miljon eurot lihtsalt ära põleb. Esapekka Lappi auto süttis pärast seitsmenda kiiruskatse finišit laia leegiga ning sellest ei jäänud niigi palju alles, et vanaraua kokkuostu viia. Miljonist eurost – nõnda suur on WRC auto hind – jäi järele null. Eratiimi M-Sport pealik Richard Millener teatas, et see on šokk. „Kõige hullem, mis saab autoga juhtuda, eriti meil, kelle eelarve on niigi napp. Samas on esmatähtis see, et sõitjatega on kõik korras.”

Mõistagi pole ka publik väga õnnelik, sest üks kiiruskatse jäeti Lappi autopõlengu tõttu ära ja linnakatsetel oli vähe võimsaid WRC masinaid.

Ent, nagu ütles Lappi, vaadates, kuidas leegid autot neelavad: „Selline see ralli on.”