DELFI KORSIKAL | Tige Mäkinen: vanasti sõideti võidu, nüüd vahetatakse rattaid. Isetäituvad rehvid tuleb tagasi tuua!

Mäkinenil on lahendus olemas ja veel eile rääkis ta sellest rehvivalmistaja Michelini inimestega. „Tuleb tagasi tuua isetäituvad rehvid, millega meie omal ajal sõitsime. Siis võis rehvi suur lõige sisse tulla, aga sa ei saanud sellest arugi, sest selle sees oli väiksem rehv, mis täitus kohe õhuga. Sa võisid sõita rahulikult paarkümmend kilomeetrit täiega,” selgitas Mäkinen. „Meie ajal sõideti võidu, praegu vahetatakse rattaid.”

Asja iroonia peitub selles, et isetäituv rehv (inglise keeles mousse tire) on odavam. „Praegu peab rehvi tegema väga tugeva ja raske, mistõttu tuleb kasutada ka tugevamat vedrustust,” rääkis Mäkinen. „Ma ei tea, miks FIA reegleid muutis ja praegused rehvid kasutusele võttis. Leian, et isetäituvad rehvid tuleb tagasi tuua.”

Mäkinen arvas, et Tänak tegi õigesti, kui otsustas ratta ära vahetada: „Oleks lõhkenud tagumine rehv, siis see poleks auto juhitavust nii palju mõjutanud. Aga esirehv häirib kõvasti auto pööramist kurvides.”

Tänak liikus ralli võidu poole ja oleks suurendanud MM-sarja liidrikohta, kinnitas Mäkinen. „Nüüd pöördus kõik pea peale.”