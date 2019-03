DELFI KORSIKAL | Tänaku lähim rivaal Evans: oleksin rumal, kui seljataha ei vaataks

Tänakule kuklasse hingava Elfyn Evansi sõnul sai talle natuke saatuslikuks päeva teine katse. "Kõik võitlevad kõvasti, seetõttu on ka eesotsas vahed väikesed. Keskmine katse oli pettumus, olin seal liiga ettevaatlik ja mõtlesin pisut liiga palju rehvidele, samas ei leidnud ma ka head rütmi," sõnas Evans.

Evansi sõnul üritab ta edasi rallivõitu püüda. "Plaan on selline, aga pärastlõuna tuleb keeruline. Lahing Tänakuga on igati nauditav. Esimene eesmärk on mul just Tänak kätte saada, aga oleksin rumal, kui seljataha ei vaataks ja Thierry Neuville'i ära unustaksin."