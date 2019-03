DELFI KORSIKAL | Tänak rehvipurunemisest: Toyotal on jätkuvalt probleem velgedega

Tänaku auto velg purunes ja lõhkus rehvi ka hooaja esimesel, Monte Carlo rallil. Siis lubas Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen asja korda ajada ehk probleemi lahendada. Korsikal olid kasutuses kõvemad veljed, kuid need ei aidanud – Jari-Matti Latvalal purunes kaks, Tänakul ja Kris Meeke’il üks rehv.

„Meiegi uskusime, et nüüd on kõik korras,” sõnas Tänak ja lisas, et olnud halb üllatus, kui rehv taas katki läks. „Usun, et saame sellele probleemile, mis kimbutab vaid asfaldil, sest kruusal püsivad rehvid terved, lahenduse.”

Toyota ülejäänud pakett on suurepärane, küsimus on vaid pisiasjades, rääkis Tänak.

„Aga pisiasjadel on teinekord suured tagajärjed.”