Sellega langes Tänak MM-i arvestuses kolmandaks.

„Niipalju on selles head, et me ei pea Argentina rallil hakkama teed puhastama,” sõnas Tänak, kes läks esimesena Evansit lohutama. „Kahju, et Evansiga nii juhtus, ta oli igati võitu väärt. Viimasel kiiruskatsel kindel võit ära anda on ikka karm.”