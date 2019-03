DELFI KORSIKAL | Tänak: kui võita tahame, peame homme suruma hakkama

Evans juhib rallit 4,5 sekundiga, kuid Tänak leidis selles ka positiivset. „Rõõm näha, et M-Spordil hästi läheb, ka Thierry Neuville on kiire,” teatas ta, kuid imestas, et Citroën kesine on. „Huvitav tõesti. Korsika peaks teoorias olema ju nende koduralli.”

Tänaku sõnul oli ralli hommikune osa keeruline: „Uued katsed, ei leidnud rütmi, legend oli kohati aeglane – parandasime seda sõidu ajal ja ka lõunapausil pärast video läbivaatamist – aga auto töötas hästi ja saime hakkama. Pärastlõunal oli tunne juba hea, leidsime rütmi, sõitsime sujuvalt, maksimumi ei võtnud.”

Oli ka pisike probleem, pärast kolmandat kiiruskatset, hakkas üks amort streikima. „Parandasime amordi rattavahetuse ajal ära ja sõitu see ei häirinud, kuid pidime kurve lõigates igaks juhuks ettevaatlikud olema,” selgitas Tänak.

Laupäev ja eriti sel päeval kaks korda läbitav pikk katse võiks saada otsustavaks, arvas Tänak: „Eks peame piiri peal sõitma, kui Evansit lüüa tahame.”