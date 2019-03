„Varem polnud Toyota kuival, hea pidamisega asfaldil kiire, kuid nüüd proovime Citroënile konkurentsi pakkuda,” sõnas Ott Tänak enne rallit.

Sébastien Ogier vastas: „Toyota on väga kiire, aga Citroënile Korsika teed sobivad, tuleb kõva võitlus.”

Pärast reedest kolme ennelõunast katset on reaalsus säärane, et Toyota on tõesti kiire, aga napilt, sest kuklasse hingavad M-Spordi Ford ja Hyundai. Citroën on sedavõrd kaugel maas, et Esapekka Lappi pidi tunnistama: „Meie autod on siin kõige aeglasemad.”

Miks on Citroën nii kesine? Ogier vastust ei andnud, tunnistas vaid, et oli autoga hädas, muutis pisut seadistust ning loodab edukamat pärastlõunat.

Ogier kaotab Tänakule 24,2 sekundit. Ühest küljest mitte palju, aga proovi seda tagasi teha. Sõita on veel 11 kiiruskatset, näis, mis saama hakkab.