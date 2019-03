DELFI KORSIKAL | Ralli liidriks tõusnud Ott Tänak: olen õnnelik, et suudan Evansiga sammu hoida

Tänak võitis laupäeva hommikul kolmest katsest kaks ning oli pikal 47-kilomeetrisel katsel Dani Sordo järel teine. Evansi ees on Tänaku edu aga väike - vaid 2,3 sekundit.

"Meil oli hea hommik. Esimesed kaks katset olid nagu ringrada, väga mõnusa kattega. Tegime hommikul seadistuses mõned muudatused ning need toimisid. Olen oma sõiduga rahul," rääkis eestlane kindlameelselt WRC teleülekandele.

Hommikustel esimestel katsetel kihutas Tänak oma võimete piires, aga kolmandal katsel hoidis teadlikult pisut tagasi. "Surusin esimesel kahel katsel - pikal katsel oleks see aga keeruline olnud, sest pidamine vaheldus väga palju. Ees ootab väga kõva võitlus ja tuleb edasi suruda."

Toyota sõitja sõnul ei ole tal vaja auto juures midagi muuta. "Usun, et praegu on kõik hästi. Ei ole mõtet."

Küsimusele, kas ta on üllatunud, et Evans järele ei anna ja kuklasse hingab, vastas Tänak: "Pigem olen õnnelik, et suudan Evansiga sammu pidada, sest Ford on Korsika teedel väga kiire. Tore näha, et ka Toyota suudab kuival asfaldil olla konkurentsivõimeline."

"Liidrikohast pole mõtet veel rääkida, sest minna on pikk maa - tänased korduskatsed ja homne päev. Tuleb kõvasti keskenduda. Neuville on samuti lähedal ehk siis võidusõitu on küll ja veel. Õhtupoolik tuleb keeruline, eriti pikal katsel, sest palju autosid sõidab sealt üle ja teed muutuvad sodiseks."