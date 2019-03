DELFI KORSIKAL | Neuville ja Ogier lasid ralli lõppedes laia naeru

Thierry Neuville, kellele võit sülle kukkus, arvas, et esikohta vääris tegelikult Elfyn Evans. „Aga ralli on teinekord karm,” lisas ta. „Argentinas loodan esimesel päeval vihma, sest kuival rajal on väga keeruline liidrikohta säilitada.”

Belglane kerkis ralli võitjaks viimase kiiruskatsega, kui Evansi autol esimene parem rehv purunes. Britt langes liidrikohalt kolmandaks.

Rallil teise koha saanud Ogier ütles ausalt, et lõpptulemus oli märgatavalt parem kui nende sõit nädalavahetusel. „Veel ei tea, mis läks valesti, et Citroën nii aeglane oli. Raske oli ralli ajal millessegi uskuda. 19 punkti, mis Korsikalt saime, on suurepärane saak.”

Ott Tänak oli Korsikal kuues, tema ette mahtusid veel Dani Sordo ja Teemu Suninen. Tänaku masinal purunes rehv laupäeva eelviimasel katsel, mis langetas ta liidrikohalt kuuendaks.